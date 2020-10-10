Трамп впервые после возвращения из больницы вышел на публику

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые после возвращения из больницы, где он лечился от COVID-19, вышел на публику. Трамп вышел на балкон Белого дома, чтобы выступить перед своими сторонниками.

Трансляцию выступления вела пресс-служба Белого дома в Twitter.

Несмотря на диагностированный коронавирус, на балконе американский президент находился без маски. Результаты его последнего теста на коронавирус еще не были опубликованы.

«Хочу сказать, что чувствую себя прекрасно. Благодарю всех за ваши молитвы», — подчеркнул он.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks at a peaceful protest for law & order https://t.co/BlGvcjjNVX

— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020