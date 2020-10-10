Кристен Стюарт в костюме невесты вышла в свет

Кристен Стюарт нередко появляется в хрониках папарацци и куда реже – на красных дорожках мероприятий.

Исключение актриса делает лишь изредка – например, по просьбе горячо любимого ею Дома Chanel.

Вот и вчера Кристен не смогла отказаться от приглашения посетить мероприятие Chanel Womenswear Spring/Summer в парижском Гран-Пале.

30-летняя актриса представила “образ невесты”, в котором женский стиль сочетался с мужским.

На ней был кремовый костюм – мини-юбка и жакет с принтом в виде кружевной белой птицы, белоснежная рубашка и черный галстук, по цвету перекликающийся с лакированными ботинками, словно снятыми с жениха. Помимо Стюарт, в этот вечер в Гран-Пале были замечены София Коппола, Клео Уэйд и другие.

В образе Chanel Стюарт появилась и на обложке нового номера InStyle, где дала откровенное интервью о своей сексуальной ориентации:

Когда я впервые начала встречаться с девушкой, меня сразу же спросили, не лесбиянка ли я. Я думала: “Боже, мне 21 год”. Чувствовала, что, возможно, были моменты, которые ранили людей, с которыми я была рядом.

Не потому, что мне было стыдно за то, что я открыто заявляю о своей ориентации, а потому, что я, в каком-то смысле, не люблю отдавать себя публике.

Это похоже на воровство.