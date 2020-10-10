Под ИВЛ дышать значительно трудней: известный медик объяснил, почему сейчас важно носить маски

С началом осенне-зимнего сезона люди чаще будут находиться в закрытых помещениях, что будет способствовать распространению коронавируса.

Об этом рассказал в эфире Апостроф Live директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины в 2018-2019 годах Владимир Курпита.

По его словам, пока в Украине нет предпосылок, которые бы указывали на то, что эпидемия в ближайшее время будет идти на спад. При этом Владимир Курпита напомнил, что количество больных за сутки на самом деле больше, чем указывает официальная статистика, которая учитывает только выявленные случаи.

«Я думаю, что у нас будет рост даже официальной статистики, поскольку данные сейчас свидетельствуют, что увеличивается заболеваемость в крупных промышленных областях — Одесской, Днепропетровской, Харьковской», — отметил он.

При этом он отметил два фактора, которые указывают на возможный рост количества больных: во-первых, вирус попадает в густонаселенные места, а во вторых — начинается зимний сезон, когда люди чаще находятся в закрытых помещениях, а это способствует распространению вируса.

«Поэтому я бы еще раз призвал всех: если вы заходите в помещение, пожалуйста, надевайте маски, потому что они ухудшают возможности вируса для передачи и способствуют вашему здоровью. Это непосредственное здоровье каждого из нас. Как бы не было трудно носить маску на рту и носу, ее надо носить на рту и носу, а не под носом. Затем, когда вы, не дай Бог, попадете в больницу, и вам будет предложена ИВЛ, там будет дышать значительно труднее», — подчеркнул эксперт.