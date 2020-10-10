Президентом Федерации легкой атлетики Украины избрали близкого соратника Януковича и поручного Ахметова

На заседании отчетно-выборной Конференции Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ — Ред.), которая проходит в Днепре, был избран новый президент спортивной организации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФЛАУ.

Им стал Равиль Сафович Сафиуллин — украинский политик и спортивный функционер, народный депутат Украины IV, V и VI созывов. Министр по делам семьи, молодежи и спорта (2010), Министр молодёжи и спорта (2013-2014).

За Равиля Сафиуллина отдали голоса 16 делегатов Конференции ФЛАУ, а за Игоря Гоцула — 11.