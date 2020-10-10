Иногда наглость котиков просто зашкаливает

Ни для кого не секрет, что коты довольно своенравные животные, пусть и домашние. Это вам не собака, которая может разве что погрызть тапки или завернуться в вашу одежду. Коты пошли дальше: они буквально вторгаются в каждую сферу вашей жизни и суют туда не только свой любопытный нос, но и наглые лапы. И все равно мы не можем устоять перед нашей любовью к ним.

1.

Без комментариев.

2.

Ничего, если я тут прилягу?

3.

Проснулась и увидела свои блоки для йоги такими, а у наглой рыжей морды зеленые когти.

4.

Взгляд, который говорит: Твоя подушка и твой парень мои.

5.

Нашла место под комодом, куда мой кот прятал мои резинки.

6.

Этот ноутбук для него слишком мал.

7.

Как понять, что ваш кот хочет вас убить.

8.

Какая домашняя работа? Не, не слышал.

9.

И так каждое утро.

10.

Он любит прятаться в ванной и выпрыгивать, когда ты идешь в туалет.

11.

Глядя на его выражение морды, даже ругать страшно.

12.

Он постоянно отключает вентилятор.

13.

Когда хочешь сделать селфи со своими котами.

14.

Как на такого можно злиться?

: Новости Ю