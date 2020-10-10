Впервые за время карантина в Украине пройдет матч сборной со зрителями

Сегодня на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии.

Впервые за время карантина в Украине матч сборной пройдет со зрителями.

Об этом сообщает пресс-служба НСК «Олимпийский».

Поскольку в Украине действует режим карантина, то для зрителей на стадионе будут введены определенные правила: