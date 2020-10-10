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Впервые за время карантина в Украине пройдет матч сборной со зрителями

11.10.2020

Сегодня на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии.

Впервые за время карантина в Украине матч сборной пройдет со зрителями.

Об этом сообщает пресс-служба НСК «Олимпийский».

Поскольку в Украине действует режим карантина, то для зрителей на стадионе будут введены определенные правила:

  • социальная дистанция не менее 1,5 метра;
  • обязательное ношение маски на территории стадиона;
  • проверка температуры на входе;
  • часто мыть и дезинфицировать руки и избегать рукопожатий;
  • не занимать некупленные свободные места;
  • избегать близкого контакта с другими зрителями;
  • есть и пить только находясь на своем месте;
  • следовать инструкциям стюардов и офицеров;
  • соблюдать порядок очереди на стадионе.
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