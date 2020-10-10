Бывший президент Виктор Янукович и экс-глава Администрации президента Украины Андрей Клюев финансировали националистов, в частности, Тягнибока и его «Свободу», с целью создания контролируемых политконкурентов.

Об этом заявил экс-депутат Украины Михаил Добкин в интервью журналисту Гордону.

По информации Телеграм-канала «Бородатая бабушка», это давно уже не является ни для кого секретом.

«Тягнибок — это такое создание, которое ведется на все, что блестит», — утверждает медиа.

«Но факт остается фактом: настоящие патриоты своей страны, непримиримые борцы со всем русским, брали денежку у злочинного Януковича. Пройдет еще лет пять, и время все расставит по своим местам», — резюмирует канал.



