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Добкин признался, что Янукович и Клюев платили Тягнибоку и «Свободе»

11.10.2020

Бывший президент Виктор Янукович и экс-глава Администрации президента Украины Андрей Клюев финансировали националистов, в частности, Тягнибока и его «Свободу», с целью создания контролируемых политконкурентов.

Об этом заявил экс-депутат Украины Михаил Добкин в интервью журналисту Гордону.

По информации Телеграм-канала «Бородатая бабушка», это давно уже не является ни для кого секретом.

«Тягнибок — это такое создание, которое ведется на все, что блестит», — утверждает медиа. 

«Но факт остается фактом: настоящие патриоты своей страны, непримиримые борцы со всем русским, брали денежку у злочинного Януковича. Пройдет еще лет пять, и время все расставит по своим местам», — резюмирует канал. 

 

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