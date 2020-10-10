Армения не разрешит Азербайджану забирать тела с поля боя без Красного креста

Тела погибших военных в Нагорном Карабахе Армения позволит забирать только в присутствии представителей Красного креста.
Об этом сообщает ТАСС.
«Тела погибших в Нагорном Карабахе азербайджанских военнослужащих можно будет забрать только в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста», — заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
По его словам, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики «позволила противнику приблизиться к одной из позиций» с целью забрать тела солдат, но «противник использовал этот шаг армянской стороны для провокаций».
«Поэтому заявляю, что впредь такие процессы будут осуществляться только в присутствии представителей Красного Креста», — уточнил Арцрун Ованнисян.