Армения не разрешит Азербайджану забирать тела с поля боя без Красного креста

Тела погибших военных в Нагорном Карабахе Армения позволит забирать только в присутствии представителей Красного креста.

Об этом сообщает ТАСС.

«Тела погибших в Нагорном Карабахе азербайджанских военнослужащих можно будет забрать только в присутствии представителей Международного комитета Красного Креста», — заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, армия непризнанной Нагорно-Карабахской Республики «позволила противнику приблизиться к одной из позиций» с целью забрать тела солдат, но «противник использовал этот шаг армянской стороны для провокаций».

«Поэтому заявляю, что впредь такие процессы будут осуществляться только в присутствии представителей Красного Креста», — уточнил Арцрун Ованнисян.