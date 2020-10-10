Сборная Германии улетит домой сразу после матча Лиги наций на «Олимпийском»

Сборная Германии отменила запланированную ночевку в Украине и вылетит обратно сразу после матча с Украиной.

Об этом сообщает немецкое издание Schwaebische.

«Сборная Германии по футболу отправится домой из зоны риска коронавируса сразу после игры Лиги наций в Киеве против Украины», — говорится в сообщении.

Немецкая футбольная ассоциация за несколько часов до начала игры объявила, что отъезд запланирован на 02.00 по киевскому времени в воскресенье.

Изначально предполагалось, что обратный рейс должен быть утром в воскресенье.