Самые молодые из стран в мире (фото)

Удивительно, но на вопрос: «Сколько всего стран в мире?» нет единого ответа. Цифра варьируется от 193 до 256. Дело в том, что общепризнанный регламент, который может определять признано государство в мире или нет, отсутствует. К тому же политическая система мира непостоянная, в ней уже гораздо реже, но все-таки происходят изменения.

Да, новые страны все еще появляются. В конце ХХ века в геополитике даже был введен термин «новые независимые государства». Как правило, они образуются при разделении каких-либо стран вследствие «парада суверенитетов».

Если вас заинтересовала эта тема, читайте нашу статью. Здесь вы найдете рейтинг самых молодых стран в мире.

1.

Северная Македония (1991)

Территория страны в разные времена принадлежала разным государствам и империям. После окончания Второй мировой Македония вошла в состав Югославии, состоявшей из шести республик. В 1991 году была подписана декларация о суверенитете страны, на тот момент она называлась Республика Македония. В 2019 году она получила новое название – Северная Македония. Это была вынужденная мера, так как на протяжении трех десятков лет существования государства не раз возникали споры с Грецией, где есть район с аналогичным названием.

Страна небольшая — 25 333 км². По размеру территории она занимает 145 место в мире. Ведущие отрасли промышленности – текстильная, винодельческая, табачная. Здесь неплохие климатические условия, что позволяет жителям заниматься сельским хозяйством. Северная Македония – развивающаяся страна, пока ее нельзя назвать экономически успешной.

2.

Хорватия (1991)

Хорватия также входила в состав Югославии и получила статус независимой в 1991 году. Она располагается на севере Балканского полуострова. Ее площадь в два раза больше, чем у Северной Македонии – 56 538 км².

Экономика Хорватии сильно пострадала после распада Югославии, но уже через пять лет начался подъем. Основные отрасли – пищевая промышленность, фармацевтическая, химическая, но, пожалуй, одной из самых важных составляющих экономики страны является туризм. Хорватии принадлежит 1145 островов, наиболее крупные давно уже стали популярным туристическим направлением.

3.

Босния и Герцеговина (1992)

Страна с интересным названием образовалась в 1992 году. Прежде она была частью Республики Югославии, но в отличие от предыдущих государств здесь ситуация была осложнена военными действиями. Босния и Герцеговина располагается на Балканском полуострове, ее площадь 51 000 км².

Государство может похвастаться среднеразвитой экономикой, для него это большое достижение. Совсем недавно она была на одном уровне с развивающимися странами Африки. Ведущая отрасль здесь – сельское хозяйство, даже несмотря на то, что почвы не отличаются плодородием. Важное значение имеет тяжелая промышленность.

4.

Эритрея (1993) Многонациональная страна, расположенная в Восточной Африке на побережье Красного моря. До 1993 года входила в состав Федерации Эфиопии и Эритреи. Причем последняя на протяжении 30 лет пыталась добиться независимости путем вооруженных конфликтов. Обе страны понесли значительные потери – слишком высокая цена для восстановления суверенитета.

На данный момент Эритрея – едва ли не самое беднейшее государство в мире. Основу экономики составляет аграрный сектор, развивается добывающая промышленность, на которую власти возлагают большие надежды.

5.

Чехия и Словакия

Два этих государства – половинки одного целого. Чехословакия. Причиной распада стали межэтнические проблемы и конфликт межнациональных элит. В начале 1993 года республика распалась на две новые страны.

«Бархатный развод» — так называют это событие, во время официального разделения стран не было пролито ни капли крови. Сейчас и Чехия, и Словакия являются развитыми государствами с устойчивой экономической ситуацией. Ведущей отраслью для Чехии остается промышленность, для Словакии – сельское хозяйство. Большую роль в становлении экономики этих стран играет туризм.

6.

Палау (1994

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Небольшое островное государство площадью 458 км². Оно долго пыталось добиться независимости. В разные периоды Палау владела Испания, Германия, США. С 1947 года входила в состав Микронезии и только в 1994 году обрела независимость.

Основу экономики Палау составляет туризм, рыболовство, ремесла (преимущественно художественные). Страну нельзя назвать ни богатой, ни бедной. Спокойная политическая обстановка, низкий уровень преступности, отличные пляжные курорты с чистейшей водой… Если когда-нибудь решитесь отправиться в Палау в качестве туриста, будьте уверены, вы не разочаруетесь.

7.

Восточный Тимор (2002)

Государство располагается в Юго-Восточной Азии. Еще в XVI веке его колонизировала Португалия. Независимость удалось отстоять в 1975 году, но ненадолго, Восточный Тимор оккупировала Индонезия. Только в 2002 году страна получила статус суверенного государства.

Экономика Восточного Тимора была разрушена во время гражданской войны, которая продолжалась с 1976 по 1999 год. Сейчас его уровень – слаборазвитое аграрное государство. Основные отрасли – сельское хозяйство, добыча нефти и газа, месторождения которых были открыты сравнительно недавно. Всего лишь один факт описывает реальное положение дел в стране – самым распространенным способом получить доход здесь является ловля жемчуга.

8.

Черногория и Сербия (2006)

После распада Югославии Черногория и Сербия образовали союз. Таким образом они пытались стать правопреемником Югославии, но не нашли поддержки у других государств.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2002 году, оно имело много нюансов: у каждой страны была своя собственная экономика, законодательство, а также государственные атрибуты. Власти продумали все до мелочей, в том числе и пути отступления. Каждое государство в любой момент могло провозгласить себя независимым с помощью референдума, что и произошло в 2006 году. Инициатором стала Черногория. Эта история закончилась большим скандалом и «разделом имущества».

Сейчас обе страны переходят к рыночной экономике. Основными отраслями являются промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг. У государств одинаковые проблемы: скудная сырьевая база, старение населения и высокий уровень коррупции.

9.

Косово (2008)

Республика Косово провозгласила свою независимость в 2008 году. Однако на данный момент она является частично признанным государством. Республика входит в состав Сербии, но власти ее не имеют контроля над Косово.

Эту небольшую страну (площадью 10 887 км²) называют беднейшим районом Сербии. Нерешенный международный статус Косово затрудняет привлечение зарубежных инвестиций, в государстве высокий процент безработицы и низкий уровень жизни.

10.

Южный Судан (2011)

Самое молодое государство в мире расположено в Африке. В 2011 году между Суданом и Южным Суданом разгорелся вооруженный конфликт, в результате которого последний получил статус суверенного государства.

Южный Судан – яркий пример явления, когда независимость не приносит ничего кроме новых проблем. Гражданская война, тысячи погибших мирных жителей, потеря экономических проектов, разруха и голод – Южный Судан показал свою неготовность стать самостоятельным государством.

: Новости Ю