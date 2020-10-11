МИД Британии поблагодарил СБУ за совместную спецоперацию

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет — 130 млн. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством», — говорится в сообщении.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы.

«Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков. Борьба с преступными группировками и искоренение коррупции — важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью», — сообщили британские дипломаты.