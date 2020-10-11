Повінь – зміна системи

Menu
Close

МИД Британии поблагодарил СБУ за совместную спецоперацию

11.10.2020

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря крупнейшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет — 130 млн. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством», — говорится в сообщении. 

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы. 

«Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков. Борьба с преступными группировками и искоренение коррупции — важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью», — сообщили британские дипломаты.

Читайте також:   «Дурнів давати грошей немає»: МВФ не дасть Україні грошей, поки Зеленський пов'язаний з Коломойським
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *