Польща повторно запроваджує “години пенсіонерів” через складну ситуацію з COVID-19

Через зростання нових випадків захворювання на коронавірус уряд Польщі вирішив піти на нові обмеження. У країні вводять так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик їх інфікування.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, – передає РБК-Україна.

За його словами, молодші люди набагато рідше потрапляють до лікарні з коронавірусом та помирають від хвороби. Щоб мінімізувати контакти людей похилого віку, польський уряд вирішив повернути спеціальні обмеження.

“Ми наполегливо закликаємо людей похилого віку залишатися вдома. Я хочу сказати, що сьогодні ми вводимо години для людей похилого віку – як і навесні, з 10:00 до 12:00. Нехай у цей час люди похилого віку роблять покупки”, – наголосив Моравецький.

Години для людей похилого віку набудуть чинності з четверга, 15 жовтня.