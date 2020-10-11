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Боррель призывает Беларусь пустить руководство ОБСЕ для поиска выхода из кризиса

11.10.2020

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призывает власти Беларуси принять совместный визит председателя ОБСЕ от Албании и руководителя будущего председательства ОБСЕ от Швеции для поиска мирных путей выхода из кризиса. Боррель поговорил по телефону с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской службы внешних действий.

«Высокий представитель ЕС призвал власти Беларуси начать инклюзивный национальный диалог. В этой связи он отметил поддержку со стороны ЕС предложения Албанского председательства ОБСЕ и будущего Шведского председательства ОБСЕ (с 2021, — ред.) содействовать диалогу в Беларуси путем совместного визита и призвал Беларусь принять это предложение», — отмечается в сообщении. 

По словам Борреля, ЕС ожидает, что власти Беларуси остановят насилие и репрессии против граждан, освободит всех задержанных участников протестов и политических заключенных, будет уважать свободу СМИ и гражданского общества.

Высокий представитель заверил, что Евросоюз имеет единую позицию по поводу событий в Беларуси, и попытки белорусских властей нарушить такое единство и навредить интересам отдельных стран-членов ЕС не будут иметь успеха.

Напомним, в ЕС планируют утвердить официальное решение о возможности введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Такое решение могут принять 12 октября.

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