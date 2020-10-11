У Бейруті прогримів потужний вибух (відео)

У ліванському Бейруті 9 жовтня знову прогримів сильний вибух, який спричинив сильну пожежу. За даними місцевих ЗМІ, щонайменше 4 осіб загинули, ще 9 – отримали поранення. Їм надають допомогу представники Червоного Хреста.

Вибух стався біля пекарні в житловому кварталі Тарік-ель-Джедід на заході Бейрута. За попередніми даними, вибухнув бак з дизельним паливом.

Про це повідомляє ліванський Червоний Хрест, передає “24 Канал”.

Місцеві мешканці розповіли, що приблизно о 20:30 відчули ударну хвилю у власних будинках. На місце вибуху прибули військові та служби екстреної допомоги.

Люди допомагають пожежникам гасити полум’я на вулиці. Багато магазинів та будинків пошкоджено. За словами очевидців, волонтери проводять обшуки завалів, аби перевірити, чи не опинився хтось у пастці.

Видання “Jaras Scoop” повідомляє, що цивільна оборона евакуювала велику кількість жителів із сусідніх будівель після того, як на конструкції з’явилися тріщини.



