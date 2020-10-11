В Крыму пересох самый крупный водопад (видео)

В аннексированном Крыму пересох водопад Учан-Су. Он является самым высоким на полуострове и считается одной из достопримечательностей Крыма.

Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Подъем в пятницу, 9 октября.

На видео видно, что каменистая скала абсолютно сухая, здесь полностью отсутствуют потоки воды.

Водопад находится на юго-западных склонах Ялтинской яйлы в шести километрах к западу от Ялты. Его высота почти сто метров. Название водопада в переводе с крымскотатарского языка означает “летящая вода”.