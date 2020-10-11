Нові правила видачі номерів на авто: що потрібно знати водіям

9 жовтня на засіданні Кабінету Міністрів був підтриманий законопроект, який був ініційований МВС, який має внести зміни до правил видачі номерних знаків, повідомляє Твоя МАШИНА.

Законопроект передбачає, що українці зможуть самостійно обирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не лише ті, які є у сервісному центрі МВС.

Зазначається, що видавати та виготовляти номерні знаки для транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, зможуть суб’єкти господарювання.

З цього випливає, що свідоцтво реєстрації авто автовласники будуть отримувати там де й раніше, а от номерні знаки можна замовити у тому місці, яке має право виготовляти його за державним стандартом.

Поки законопроект знаходиться на розгляді і щоб він вступив в дію, його мають підтримати в Верховній Раді.