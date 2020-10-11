В Украине обновлены бланки водительских удостоверений и техпаспортов

Кабинет министров Украины утвердил новые образцы водительских прав и техпаспортов (напомним, правила сдачи экзаменов для получения удостоверения водителя тоже изменились). Как уверяют чиновники, корочки полностью соответствуют современным европейским требованиям. При этом МВД открыло публичный доступ к данным водительских удостоверений и свидетельств о регистрации ТС — теперь их смогут проверить не только стражи порядка.

Постановление Кабмина № 844 «Об утверждении образцов бланков и технических описаний национального и международного водительских удостоверений, свидетельства о регистрации транспортного средства, временного регистрационного талона транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака Украины и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров» вступило в силу 26 сентября.

— Этим постановлением мы привели документы в соответствие с европейскими требованиями, — рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. — Новый образец выполнен на пластиковой карточке, он трехъязычный (на украинском, английском, часть — на французском языках), действующий на территории всей Европы и во многих странах мира. Теперь на удостоверении видна группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволит врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. Также будут указаны данные согласия или несогласия водителя на посмертное донорство. Такая информация вносится на основании письменного согласия водителя.

Новшеством в бланке свидетельства о регистрации транспортного средства является добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам «Евро-2» — «Евро-6» или другому уровню.

Принятым постановлением № 844 также предусмотрено, что национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон транспортного средства, выданные до вступления в силу вышеупомянутого документа, действуют в течение срока, на который они были выданы.

Требование о выдаче новых образцов документов вступает в силу спустя шесть месяцев с момента принятия постановления. Таким образом, водители и владельцы транспортных средств начнут получать новые корочки бланков только через полгода — то есть с конца марта 2021 года.

Наряду с этим МВД запустило онлайн-сервис «Проверка водительского удостоверения», который позволяет уточнить легальность прав и открытых в них категорий. В ведомстве считают, что сервис будет полезен для бизнеса, представители которого смогут самостоятельно проверить водительское удостоверение и открытые категории при найме сотрудников на работу или при сдаче автомобиля в аренду.

Для удобства пользования сервисом за пределами нашей страны также создана его англоязычная версия.

Чтобы проверить подлинность прав, достаточно ввести серию (три буквы) и шестизначный номер удостоверения водителя в соответствующие поля. Если такие данные есть в Едином государственном реестре МВД, на экране появится вся информация, указанная на бланке удостоверения, кроме личных данных. Впрочем, возлагать большие надежды на этот сервис не стоит, так как информация в нем ограничена — он предоставляет возможность проверять удостоверения водителя, выданные только после 2013 года.

Помимо «Проверки водительского удостоверения» на сайте СЦ МВД работают аналогичные сервисы по проверке свидетельства о регистрации транспортного средства и свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Выполнить данную процедуру можно, воспользовавшись ссылкой https://opendata.hsc.gov.ua.