Медики розповіли, що робить каву шкідливою

Іспанські лікарі-дієтологи розповіли, що кава має ряд корисних властивостей, але з’їдається разом з ним некорисна їжа позбавляє напій його позитивного ефекту. За словами, каву роблять шкідливим цукор і булочка, яка повна швидких вуглеводів.

Іспанські дієтологи Аітор Санчес і Клаудіа Брассеско розповіли, що помірне споживання кави є скоріше корисним, а не шкідливим для здоров’я. Зокрема, воно служить профілактикою цирозу печінки, знижує ризик розвитку раку печінки і простати, покращує чутливість до інсуліну.

Також пиття кави сприяє захисту від виникнення серцево-судинних захворювань. Недавні дослідження вказали на зв’язок прийому кави і поліпшення стану серцево-судинної і цереброваскулярної систем: вчені вважають, що напій активізує кровотік, завдяки чому насичення важливих органів киснем стає більш істотним.

Однак, підкреслюють іспанські дієтологи, неправильне споживання кави значно скорочує корисних потенціал напою і може робити його шкідливим для організму. Якщо разом з ним з’їдається щось некорисне, це негативно позначається на властивостях напою, стверджують експерти.

“Найшкідливіше в каві – це печиво, цукор і випічка, з якими ми його п’ємо”, – сказав з даного приводу Аітор Санчес.

Крім того, потенційно шкідливим є щоденне пиття розчинної кави. Фахівці пояснили, що через глибоку переробку в такому продукті збільшується кількість акриламіду, утвореного при приготуванні їжі з використанням дуже високих температур. Дана речовина, вважає ряд вчених, негативно впливає на здоров’я, може діяти як канцероген.