В Україні 80% пенсіонерів за межею монетарної бідності, – омбудсмен

В Україні прожитковий мінімум становить близько $75 на одну людину в місяць. Мінімальна зарплата в країні – $176, а більше чверті всього населення України перебуває за межею бідності.

Як пише “Дзеркало тижня”, про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час Соціального форумі Ради ООН з прав людини.

“Не дивлячись на збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб, а кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості”, – зазначила Денісова.

Вона також підкреслила, що в Україні незмінно високим залишається рівень бідності серед осіб пенсійного віку.

За словами Денісової, пенсію в розмірі нижче або на рівні межі монетарної бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів.