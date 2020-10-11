В Украине за сутки 4 768 новых заражений коронавирусом

За последние сутки в Украине подтвердили 4 768 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего новых случаев в Харьковской, Житомирской, Хмельницкой областях и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

За время пандемии в Украине коронавирусом заразились 261 034 человек. Умерли от недуга 4 972 человек, в том числе 85 — за вчера.

Выздоровели уже 113 507 человек (+937 за сутки).

Больше всего новых заражений в Харьковской (+593), Хмельницкой (+328) Житомирской (+302), областях и Киеве (+502).