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«Иногда ты смеешься»: жена заболевшего Кернеса сделала трогательный пост

11.10.2020

Супруга мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская тронула пользователей сети сообщением об улучшении его состояния.

По словам Гайсинской, иногда он смеется над ее шутками, и этого ей достаточно.

Такая запись появилась в «сториз» ее Instagram.

В свою очередь в харьковском городском совете опровергли слухи об инсульте у мэра, и потере речи.

«Еще раз подчеркиваю: никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов», — отметил спикер горсовета Юрий Сидоренко.

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