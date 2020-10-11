ТОП б/у машин, которые тяжелее всего продать

Представители авторитетного американского издания ISeeCars составили и опубликовали рейтинг автомобилей вторичного рынка, которые труднее всего продать. В рейтинг попали подержанные машины, чья продажа длится дольше всего. В ISeeCars отмечают, что во время составления рейтинга были использованы статистические данные, собранные в текущем году за период с марта по июнь в Америке.
Для продажи подержанного автомобиля в среднем требуется 69 дней. Продажа отдельных экземпляров составила более 100 дней и почти достигла 200 дней.
В рейтинг попали и автомобили премиум сегмента. Например, антилидером продаж стал автомобиль марки Land Rover модель Discovery. На продажу этой машины потребовалось почти 200 дней.
Топ-10 подержанных автомобилей, на продажу которых требуется много времени:
— Land Rover Discovery – 199 дней;
— Range Rover Velar – 188 дней;
— Maserati Levante – 181 день;
— Range Rover Sport – 125 дней;
— Kia Cadenza – 121 день;
— Land Rover Discovery Sport – 118 день;
— Range Rover – 117 дней;
— Alfa Romeo Stelvio – 115 дней;
— Cadillac XT4 – 115 дней;
— Ford EcoSport – 109 дней.