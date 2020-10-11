ТОП б/у машин, которые тяжелее всего продать

Представители авторитетного американского издания ISeeCars составили и опубликовали рейтинг автомобилей вторичного рынка, которые труднее всего продать. В рейтинг попали подержанные машины, чья продажа длится дольше всего. В ISeeCars отмечают, что во время составления рейтинга были использованы статистические данные, собранные в текущем году за период с марта по июнь в Америке.

Для продажи подержанного автомобиля в среднем требуется 69 дней. Продажа отдельных экземпляров составила более 100 дней и почти достигла 200 дней.

В рейтинг попали и автомобили премиум сегмента. Например, антилидером продаж стал автомобиль марки Land Rover модель Discovery. На продажу этой машины потребовалось почти 200 дней.

Топ-10 подержанных автомобилей, на продажу которых требуется много времени:

— Land Rover Discovery – 199 дней;

— Range Rover Velar – 188 дней;

— Maserati Levante – 181 день;

— Range Rover Sport – 125 дней;

— Kia Cadenza – 121 день;

— Land Rover Discovery Sport – 118 день;

— Range Rover – 117 дней;

— Alfa Romeo Stelvio – 115 дней;

— Cadillac XT4 – 115 дней;

— Ford EcoSport – 109 дней.