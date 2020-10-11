Войска РФ открыли огонь на Донбассе, ВСУ «промолчали» – штаб ООС

За прошедшие сутки, 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что нарушение «тишины» было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Так, вблизи Водяного противник совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Вражеский выстрел не представлял угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали, заверили в штабе ООС.

Там также добавили, что в настоящее время и другие составляющие сил обороны должным выполняют задачи в районе проведения операции. В частности, за минувшие сутки военнослужащие ВСУ и пожарные ГСЧС ликвидировали пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, были локализованы ячейки возгораний неподалеку Болотенного.

С начала этих суток, 11 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина, и ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил.

«Находясь в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, украинские защитники придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы», – отмечают военные.