Алиев подтвердил присутствие турецких истребителей F-16 в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые подтвердил, что на территории его страны расположены турецкие истребители F-16, но, по его словам, в боях в Нагорном Карабахе они не участвуют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Отвечая на вопрос CNN о снимках, на которых по крайней мере на одной из баз видно турецкие истребители, Алиев отметил, что истребители F-16 прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях.

«Турция -наш союзник, и проведение здесь военных учений, в том числе с участием Военно-воздушных сил, — обычное явление», — сказал президент Азербайджана.

Алиев утверждает, что из-за пандемии страны в этом году провели военных учения только двжды, тогда как в прошлом году — десять раз. По его словам, истребители F-16 расположены на земле, они «не осуществляют полеты и ни в каком виде не участвуют в боях».

«Я говорю об этом однозначно и даже хочу сообщить вам об одной армянской фейк-новости. В первые дни противостояния они сказали, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский самолет Су-25. Это — фейк-новость. Те, кто обвинял нас в этом, сейчас должны извиниться, потому что все знают, что это — фейк-новость. Истребители F-16 расположены здесь, но, как вы правильно заметили, — на земле», — подчеркнул Алиев.