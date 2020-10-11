Литвин – о будущем Зеленского: гнется во все стороны, но имеет шанс устоять

Экс-спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что срок каденции президента Украины Владимира Зеленского во многом будет зависеть от результатов местных выборов.

По его словам в интервью «Стране«, президент «устоит и даже укрепится», если получит «заметный результат».

«Когда власть заполучил Виктор Янукович, доминирующее звучание получил тезис: «Мы пришли не надолго, мы пришли навсегда». Сам он напоминал могучее дерево. И с ним произошло то, что случается в природе – казалось бы мощное дерево ломается от казалось бы небольшого порыва ветра. Оказывается, из-за безнадежной подточенности изнутри», – сказал он.

При этом Зеленского Литвин сравнил с легкой вербой, подвластной всем ветрам, которая «гнется во все стороны, но стоит».

«У партии все еще есть рейтинг и ему нужно его ощутимо не потерять, а также удержать под контролем свою фракцию в Раде, не дать разрушить монобольшинство. Совершенно очевидно, что Зеленского будут расшатывать оппоненты, выдергивать депутатов из фракции», – отметил политик.