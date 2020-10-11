Видео Криштиану Роналду с украинской пограничницей стало хитом в интернете

Видео приезда нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в Украину на матч Лиги наций получило новую жизнь в интернете.

Популярный Instagram-канал 433 опубликовал короткий ролик годичной давности, на котором форвард «Ювентуса» проходит пограничный контроль в аэропорту «Борисполь».

Совместный клип звездного футболиста и украинской пограничницы всего за сутки собрал более 4,8 миллионов просмотров и стал вирусным.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как все было.

Напомним, что матч в Киеве Украина – Португалия состоялся в октябре прошлого года. Наши парни в решающем матче группового этапа квалификации Евро-2020 добыли непростую победу. Главный тренер «сине-желтых» Андрей Шевченко назвал своих футболистов «настоящими львами».