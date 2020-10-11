Кот-гурман съел жгучий красный перец

Всем иногда хочется попробовать что-нибудь эдакое: новое экзотическое блюдо или странный напиток. Вот и кот из этого видео не стал исключением и тоже решил отведать необычное растение, которое лежало на столе у хозяина.

Вот только, к большому удивлению кота, безобидное с виду растение оказалось жгучим красным перцем, который тут же устроил пожар в пасти у неосторожного питомца. Теперь коту явно пригодится пара мисок молока или сметаны.

Комментаторы сочувствовали котейке и ругали нерадивого хозяина, позволившего животному съесть опасное растение:

Бедный котейка. Дайте ему скорее молока, вода ведь не поможет.

Что за хозяин позволяет коту есть такое, да еще и на камеру снимает?

Ужас, коту может сильно поплохеть. Не стоило позволять ему есть перец.

Ну что за горе-хозяин у этого кота?

: Новости Ю