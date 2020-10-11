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Асфальт снимают голыми руками: «качество» ремонта дорог в Украине показали на видео

11.10.2020

В Украине ремонт одного километра дороги стоит 60 млн гривен, но вот качеством такие работы отличаются не всегда, что и показали наглядно в интернете.

На кадрах, якобы снятых в Ровенской области, зафиксировано, что асфальт после ремонта дороги можно снять голыми руками.

Ролик вызвал бурное обсуждение в сети, ведь с такими проблемами сталкиваются во многих областях.

«Это портативный асфальт, его очень легко при необходимости перенести на другое место», «Вот кто ямы делает», «Зато ровно положен», — пишут в интернете.

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