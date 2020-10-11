Мужчина поджег себя на Крещатике в Киеве

В Киеве ночью на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Со 100% ожогов тела он был госпитализирован в больницу.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Вартові Еспресо».
Как сообщается, 49-летний мужчина совершил самосожжение около 3:30 часов ночи. Случайные прохожие, ставшие свидетелями жуткого события, пытались сбить с человека пламя. Мотивы самоубийства мужчины неизвестны.
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