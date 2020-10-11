«Новая почта» доставляет украинцам фейковые посылки

Украинцы заявили о возможном сливе «Новой почтой» клиентской базы.

Как написала одна из пользователей социальной сети Facebook, ей пришла посылка, которой в принципе быть не должно.

Она отметила, что ей пришло сообщение от «Новой почты» о том, что в отделение компании прибыла посылка на ее имя. Кроме того, чтобы ее забрать, женщине нужно оплатить наложенный платеж.

Однако, как отмечает женщина, посылки и вовсе быть не должно, поскольку она ничего не заказывала.

В комментарии к посту украинки пользователи не сразу поняли, в чем проблема, однако женщина объяснила, что никакой посылки не ждет, а, соответственно, ее прислали мошенники. Это является показателем того, что базу с данными клиентов «Новой почты» слили.

«Проблема в том что этого вообще не должно быть, это говорит о том что база «Новой почты» слита…», — пишет клиентка компании.





О подобной схеме в Facebook пользователи уже писали. Любопытные украинцы отправились в отделение «новой почты» и посмотрели, что именно им прислали.







Оказалось, что мошенники присылают подарочный сертификат в несуществующий ювелирный магазин.





Кроме того, жертвами подобного «развода» часто становятся и клиенты Укрпочты, так как там не разрешают вскрывать посылки до оплаты.