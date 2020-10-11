В Украине подорожают отопление и газ

В Украине приближается отопительный сезон, с началом которого существенно увеличатся тарифы на оплату газа и теплоэнергии.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на материал издания «Обозреватель«.

Аналитики рынка прогнозируют, что уже в начале ноября украинцам придут платежки с совершенно иной итоговой цифрой, поскольку придется заплатить за теплоэнергию после начала отопительного сезона. В этом году тарифы на газ будут ниже, чем в 2019, однако, разумеется, выше, чем еще несколько лет назад.

Начиная с первого августа 2020-го открыт свободный рынок газа для населения. С этого момента компания «Нафтогаз» более не обязана продавать голубое топливо по установленным правительством тарифам.

«Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находиться — сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса», — объяснила эксперт Украинской энергетической биржи Оксана Запорожская.

Более негативный прогноз предоставил эксперт Егор Комов, заявивший, что уже в декабре на рынке стоимость кубометра может составить около семи гривен. Однако при этом существуют некоторые способы сэкономить на оплате тарифов ЖКХ.

«Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет», — заявил Егор Комов.

Процедура смены поставщика является достаточно простой. Необходимо лишь прийти в его офис либо перейти на сайт, чтобы оставить заявление. При себе необходимо иметь документ на право собственность, последнюю платежную квитанцию, копию паспорта и ИНН. Подтверждение о том, что поставщик сменился, будет получено в течение двадцати одного дня.