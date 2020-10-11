Даша Астафьева позировала в чулках

Популярная украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева снялась топлес. Пикантными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

На нескольких кадрах звезда появилась в откровенных нарядах. Так, Астафьева позировала в трусиках и чулках с поясом, лежа на узкой спинке дивана. Артистка завела руки за голову и приподняла одну ногу.

Астафьева написала: “Верю, что искусство – это панацея для тех, кто еще человек. Мы люди. Мы – искусство”.

На другом снимке певица с прической в стиле 30-х годов позирует без бюстгальтера, накинув серый пиджак на одно плече.

: korrespondent.net