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Даша Астафьева позировала в чулках

11.10.2020

Популярная украинская певица и модель Playboy Даша Астафьева снялась топлес. Пикантными снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

На нескольких кадрах звезда появилась в откровенных нарядах. Так, Астафьева позировала в трусиках и чулках с поясом, лежа на узкой спинке дивана. Артистка завела руки за голову и приподняла одну ногу.

Астафьева написала: “Верю, что искусство – это панацея для тех, кто еще человек. Мы люди. Мы – искусство”.

На другом снимке певица с прической в стиле 30-х годов позирует без бюстгальтера, накинув серый пиджак на одно плече.

: korrespondent.net

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