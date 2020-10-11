Коболев назвал виновных в убытках «Нафтогаза»

Обязательство использовать международные стандарты бухгалтерской отчетности, а также спецобязательства по продаже газа населению стали причиной скандала с аудитом НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире телеканала «Прямой».

По мнению главы НАК, в вопросе аудита есть два аспекта.

Первый аспект, по словам Коболева, — формальный.

«То, о чем говорится в этих документах, которые я видел, а я не уверен, какие именно документы попали в распоряжение журналистов интернет-изданий — о том, что «Нафтогаз» не имел права начислять резерв сомнительных долгов. Это очень старая история, она тянется, кажется, с 2016 года — это спор со многими правительствами на тему того, имеем ли право, или мы не имеем право», — отметил он.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» подчеркнул, что «есть закон Украины, который четко говорит, что такие компании, как «Нафтогаз», представляющие собой общественный интерес,.. обязаны пользоваться международными стандартами бухгалтерской отчетности или финансовой отчетности».

«И эти стандарты говорят, что такие резервы мы должны начислять. Когда компания такой резерв насчитывает на сумму этого резерва, компания уменьшает свою чистую прибыль. И, соответственно, это влияет на дивиденды», — объяснил Коболев.

Второй аспект, по мнению главы «Нафтогаза» — «неформальный, но важным по существу».

Он заявил, что «Нафтогаз» имеет большое количество долгов, накопленных различными частными посредниками, которым газовая компания обязана поставлять или продавать газ согласно решению правительства. Так называемое постановление о возложении общественных обязанностей (ПСО), из-за которого образовались долги на десятки миллиардов гривен.

«И мы как добросовестная компания, которая выполняет закон Украины, насчитывали этот резерв сомнительных долгов. Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы эти долги, в конце концов, начать решать, то есть тушить, получив частичную компенсацию от государственного бюджета», — подчеркнул Коболев.

По его словам, настоящая причина всего этого шума (аудит «Нафтогаза»-ред.) — это как раз открытая позиция компании, которая заявила, что «были решения, по которым отдавали газ, но за газ не рассчитались, и за него теперь вынужден будет рассчитываться бюджет».

«Потому что это будет решение правительства от имени государства Украина. И это является главной и единственной причиной всего этого скандала…», — подытожил Коболев.

Ранее «Хвиля» сообщала, аудит «Нафтогаза» показал нарушения в связи с которыми бюджет недополучил 75 милрд гривен.

Бывший исполнительный директор группы компаний «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что руководство компании может не рассчитывать на премии, поскольку по итогам года «Нафтогаз» получит убыток, о котором он, пребывая на должности директора компании, предупреждал. Он подчеркнул, что к его мнению тогда не прислушались и уволили и его, и его команду.

Министерство финансов Украины прогнозирует, что компания «Нафтогаз» в ближайшие четыре года понесет убытки свыше 21 миллиарда гривен.