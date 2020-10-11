Экокатастрофа на Камчатке: губернатор края заявил об обнаружении корабля-загрязнителя

Губернатор Камчатского края России Владимир Солодов заявил, что благодаря спутниковым снимкам удалось обнаружить судно, сбрасывавшее ядовитые воды в акваторию Аквачинского залива. Именно здесь в конце сентября произошла экологическая катастрофа, в результате которой на берег выбросило тысячи мертвых морских животных.

Свое заявление губернатор Камчатки сделал прямо на берегу. Соответствующее видеообращение распространили российские СМИ, передает 24 канал .

По словам Солодова, состоялся монитринг космических снимков места экокатастрофы. И по его результатам, специалистам удалось обнаружить корабль, который проходил в 7 утра 23 сентября вблизи Халактырского пляжа.

С него был совершен сброс ядовитых вод. Сам объем очень незначителен. Конечно, он не мог привести к эффекту, который мы наблюдаем по всей акватории. То есть, веществ было настолько мало, что животные, совершенно точно, погибли не из-за этого. А из-за чего – мы, как и раньше, не знаем!– отметил чиновник.

Он добавил, что данные уже передали правоохранителям и виновных привлекут к ответственности. Правда, Солодов не назвал ни тип судна, ни его владельцев.

Экокатастрофа на Камчатке: видео заявления Солодова по обнаружению корабля-загрязнителя