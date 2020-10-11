ПриватБанк заявил о колоссальных убытках

Глобальный экономический кризис, затронувший Украины, привел к тому, что ПриватБанк начал нести серьезные убытки.

Об этом сообщает портал «Хвиля» со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

За первые девять месяцев 2020 года прибыль ПриватБанка была зафиксирована на отметке в 21,3 миллиарда гривен. По состоянию на третий квартал текущего года государственное финансовое учреждение сумели увеличить данный показатель на 7,2 миллиарда гривен. Однако по итогам первого полугодия прибыль была на уровне 14,1 миллиарда гривен.

Если сравнивать с показателями за тот же период прошлого года, то прибыль ПриватБанка сократилась на двадцать два процента. С января по сентябрь 2019 года она составляла 27,4 миллиарда гривен. Важно учитывать, что Приватбанк продал имущество посредством СЕТАМ на сумму в полмиллиарда гривен.

Комиссионные доходы по итогам девяти месяцев этого года достигли тринадцати миллионов гривен, что на двадцать девять процентов больше по сравнению со вторым кварталом текущего года.

Что касается процентного дохода, в третьем квартале он остался на уровне предыдущего и по итогам девяти месяцев года составил 15,8 миллиарда гривен. Это произошло несмотря на ощутимое снижение процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу.

В то же время обслуживание клиентов и выполнение банковских операций за три квартала принесло банку 10,6 миллиарда гривен прибыли. А увеличение справедливой стоимости облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации, добавило 17,6 миллиарда гривен дохода.

Одновременно с этим за первые девять месяцев года ПриватБанк задекларировал 7,3 миллиарда гривен убытка из-за валютных колебаний. В третьем квартале финансовое учреждение продолжало формировать страховые резервы под возможные убытки в результате кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавирусной инфекции. Основная часть таких резервов была образована в первом полугодии.