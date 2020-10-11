Украинцам рассказали о новой схеме обмана среди «работодателей»

С появлением новых вакансий на рынке труда Украины становится все больше мошенников, однако есть несколько способов их определить.

Об этом OBOZREVATEL рассказала глава группы рекрутинга международного сайта по поиску работы Jooble Алиса Лаговская.

По ее словам, одним из вероятных признаков того, что вакансию разместил мошенник — предложение об оплате обучения или оформления документов до принятия на работу. Признаком вероятного мошенничества Лаговская также назвала просьбу купить спецодежду, книги, материалы, которые якобы нужны для работы.

Еще несколько признаков мошенников:

вакансия без подробного описания (обязанностей, требований, месторасположения офиса);

отсутствие в сети сведений о работодателе, сайта, страниц в соцсетях;

требование до собеседования прислать код ИНН и паспортные данные (они могут быть использованы для проведения мошеннических действий);

обещание предоставить работу с высокой заработной платой и карьерным ростом без определенных профессиональных навыков и опыта работы;

отказ от оплаты на испытательном сроке — вне зависимости от обязанностей и заработной платы любую работу необходимо оплачивать.