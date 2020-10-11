Как азербайджанские дроны «Хароп» уничтожили армянский радар ПВО и ЗРК

Азербайджанский БПЛА-камикадзе «Хароп» уничтожил армянский радар ПВО СТ-68У. Видео применения беспилотника опубликовал Асад Мамедов на своем канале YouTube.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в Ходжалы уничтожена дорогостоящая радиолокационная станция 19J6 (ST-68U), которая направляла всю систему противовоздушной обороны противника.

Также пользователь Tamilla Aliyeva опубликовала ролик, в котором «Хароп» уничтожает армянский зенитно-ракетный комплекс С-300.

«Азербайджанская армия уничтожила вражескую систему управления «С-300″ в Губадлинском районе, сообщает Минобороны Азербайджана», — пишет haqqin.az.

Военные столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Утром 27 сентября они возобновились с новой силой.