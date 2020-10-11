У джинсовому вбранні: Джамала показала бездоганний осінній образ

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала вкотре зачарувала шанувальників бездоганним образом. Вона зробила декілька кадрів у джинсовому вбранні, яке чудово підійде для прохолодної осінньої погоди.

Яскраві кадри, як завжди, з’явилися на особистій сторінці артистки в інстаграмі. Вона не лише показала стильний ауфіт, а й звернулася до аудиторії підписників.

Джамала позувала у кав’ярні свого чоловіка. Вона щиро усміхалася. Видно, що у виконавиці чудовий настрій і вона радіє кожній миті.

Образ Джамали

Для походу в кав’ярню знаменитість обрала джинсове вбрання. Джамала сиділа за столиком, тому важко розгледіти, що саме це було. Проте такий образ неабияк пасує їй. Осінній look зірка доповнила стильними сережками у вигляді листочків.

Волосся виконавиця вклала рівно. На обличчі вона зробила легкий макіяж: вирівняла тон і нафарбувала вії чорною тушшю.

У вас так само дуже швидко біжать тижні? От ніби вчора був понеділок, а вже п’ятниця! І ти нічого не встиг.

Які плани на вихідні?

– запитала в дописі Джамала.