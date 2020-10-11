У Таджикистані пройдуть вибори президента країни

У неділю, 11 жовтня, в Таджикистані відбудуться президентські вибори, які стануть шостими виборами глави держави після проголошення державної незалежності.

Про це пише “Інтерфакс-Україна”.

Центральна комісія з виборів і референдумів Таджикистану (ЦКВР) зареєструвала кандидатами представників п’яти з семи діючих на законних підставах в країні партій.

Серед них діючий з листопада 1994 року президент республіки Емомалі Рахмон, якого на цей раз висунули Народно-демократична партія Таджикистану, очолювана ним, а також Федерація незалежних профспілок і Союз молоді республіки. Кандидатами на пост президента також зареєстровані лідери партій: Рустам Латіфзода – від Аграрної партії, Абдухалім Гаффорзода – від Соціалістичної партії, Рустам Рахматзод від Партії економічних реформ і Міродж Абдуллоев – від Комуністичної партії.

Голові Демократичної партії Саідджафару Усмонзода було відмовлено в реєстрації, так як йому не вдалося зібрати необхідну для цього кількість підписів виборців.

У свою чергу Соціал-демократична партія відмовилася брати участь у виборах. За інформацією ЦКВР, в списки для участі у виборах включено понад 4 млн 900 тис. Виборців. Проведення виборчої кампанії забезпечують Центральна комісія, 68 окружних і 3414 дільничних виборчих комісій з виборів президента РТ, в тому числі 39 – за кордоном.