Мужчина облил и поджег дом на Воздвиженке в Киеве

В Киеве в районе Воздвиженка неизвестный поджег фасад одного из зданий и убежал. Инцидент произошел после 23:00 10 октября.

Об инциденте в сети сообщило сообщество «Типичный Киев» со ссылкой на очевидцев.

По их данным, группа неизвестных подбежала к одному из домов и облила его фасад какой-то жидкостью. После злоумышленники подожгли дом и скрылись. На место уже вызвали пожарных.

Больше деталей ресурс не обнародовал. Зато опубликовал видео с места инцидента. На кадрах мужчина говорит, что поджигателей насчитывалось 3 – 4 человека.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник был один и его уже задержали патрульные, передает «Киев оперативный».

Мужчину зовут Ярослав и он живет неподалеку. Мотивы своего поступка поджигатель адекватно объяснить не мог.

Журналисты предполагают, что причиной всего являются наркотики, которые правоохранители обнаружили у злоумышленника во время задержания.

Неизвестный облил жидкостью дом на Воздвиженке в Киеве и подожг его: смотрите видео (Внимание ненормативная лексика!)



