Минздрав готовит новые ограничения для кафе и школ

Минздрав предложит ввести в Украине новые карантинные ограничения для заведений общественного питания и школьных учреждений.

Об этом во время онлайн-брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения и главсанврач Виктор Ляшко.

«Министерство здравоохранения предложит новые ограничения к постановлению о карантине №641, которые будут касаться продолжительности работы заведений общественного питания», — заявил он.

Ляшко отметил, что Минздрав предложит новые подходы к мероприятиям в сфере образования, в частности рассмотрит возможность дистанционного обучения в определенных классах либо на территориях с определенным уровнем эпидемической опасности.

По его словам, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудила вопрос об увеличении в медучреждениях количества коек для зараженных COVID-19, запуска мобильных госпиталей и обсерваторов.

Он также заявил, что в стационарах могут начать работать волонтеры.