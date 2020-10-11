Прем’єр-міністр острівної країни призначив себе главою 17 міністерств та генпрокурором

Новообраний прем’єр-міністр Островів Кука Марк Браун призначив себе на найвищі посади в 17 міністерствах.

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на The Guardian.

Так, крім поста прем’єр-міністра, Марк Браун призначив себе главою Міністерства закордонних справ, імміграції, фінансів, енергетики та відновлюваних джерел енергії, поліції і телекомунікацій.

Також прем’єр відповідає за морські ресурси, корисні копалини і природні ресурси морського дна, пенсійне забезпечення і зовнішні острови країни. Крім того, Браун є генеральним прокурором країни. Водночас лідер опозиції Островів Кука Тіна Браун повідомила, що такий розподіл портфелів пов’язаний з тим, що прем’єр-міністр не довіряє членам уряду. “Браун, ймовірно, встановив новий рекорд Островів Кука за найбільшою кількістю портфелів, які коли-небудь належали прем’єр-міністру. Він поклав на себе величезне навантаження, і тепер складність полягає в тому, чи отримають ці міністерства достатню увагу”, – сказала опозиціонерка.

Очікується, що найближчими місяцями прем’єр-міністр Браун може делегувати деякі зі своїх обов’язків. Марк Браун зайняв посаду прем’єра країни цього місяця після відставки Генрі Пуни, який пішов після майже десятирічного перебування на посаді.

Яка політична система на Островах Кука

Острови Кука – автономна асоційована держава, яка офіційно входить до складу Нової Зеландії. ЇЇ жителі мають новозеландське громадянство, а глава держави – королева Єлизавета Друга (оскільки Нова Зеландія – домініон Великобританії).

Керівництво островів має повний контроль над усіма внутрішніми справами, в той час як Нова Зеландія відповідає за оборону і супроводжує в іноземних зв’язках на міжнародному рівні.