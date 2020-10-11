В Израиле нашли следы «мастерской» возрастом 300 тысяч лет

Древние люди научились пользоваться огнем для изготовления орудий 300 тысяч лет назад. В Израиле, в пещере неподалеку от Тель-Авива, ученые обнаружили остатки древнейшей «мастерской» с каменными лезвиями, чешуйками и крышками из-под горшков, сообщает Nature Human Behavior.

Исследования показали, что эти изделия были обожжены, причем не в результате стихийного пожара, а целенаправленно.

«Использование огня для обработки сырья было важным открытием, сделанным ранними гоминидами», – отметили участники научной группы.

Артефакты изучили при помощи спектроскопии – он позволяет оценить температуру, которой они некогда подверглись. Основываясь на наличии микротрещин и изменениях цвета, команда обнаружила, что лезвия нагревались до 259 градусов Цельсия, чешуйки – до 413 градусов, а крышки горшков – до 447 градусов.

Проведя серию опытов, ученые убедились, что такой нагрев улучшает свойства клинков из кремния. Можно сделать вывод, что люди специально подвергали изделия тепловой обработке, причем в различном диапазоне температур, чтобы добиться лучшего качества.

Известно, что термическая обработка облегчает формирование кремня. Но, как считалось, люди обжигали его в основном случайно. Новые данные опровергают эту теорию.

Ученые заявили, что древние жители Леванта (то, что сегодня известно как Израиль, Ливан, Египет, Сирия и Палестина) умели изготавливать довольно сложные орудия. Они охотились на дичь, собрали хворост для костров, разделывали и готовили пищу на огне. Основной добычей являлись олени, но также сохранились кости диких быков, лошадей, свиней, коз, косуль и даже носорогов и черепах.

Это была новая ступень человеческого развития. Применение огня позволило человеку создать более длинные и прочные лезвия и стать более успешным охотником.