У Таїланді автобус зіткнувся із потягом, загинули щонайменше 17 людей

У Таїланді внаслідок зіткнення автобуса із поїздом загинули щонайменше 17 людей, ще десятки постраждали.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на офіційні дані влади.

ДТП сталася в неділю вранці, 11 жовтня, за 50 км на схід від Бангкока. Поліція Тайланду заявила, що пасажири автобуса прямували до храму, щоби відзначити закінчення буддійського посту.

На знімках з місця події видно, що автобус перевернутий на бік, сильно пошкоджений, а різні об’єкти розкидані вздовж залізничних колій.

Рятувальники кажуть, що їм потрібен кран, щоби мати можливість підняти автобус. Очікується, що кількість загиблих може зрости.