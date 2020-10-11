Германия ужесточает карантин из-за новой вспышки коронавируса

Из-за быстрого распространения коронавируса, в Германии решили восстановить некоторые карантинные ограничения.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

ак, введен запрет на ночную работу баров и ресторанов — c 23:00 и до 06:00. Эти ограничения продлятся как минимум до 31 октября.

Под это правило попадают также все магазины и прочие общественные заведения, кроме автозаправок, в которых, впрочем, нельзя будет купить алкоголь.

Местные жители рассказывают, что собственники некоторых заведений все же нарушают правило, тогда полиции приходится выгонять посетителей и контролировать закрытие мест отдыха.