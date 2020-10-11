«Слуги» предложили закупить вакцину от COVID-19 у россиян

В » Слуге народа» выступили за покупку вакцины от COVID-19 у россиян. Вы только вдумайтесь в то, что они предлагают. Медведчук публично встречается с Путиным, где просит вакцину для украинцев. Проходит всего пару дней и депутаты от фракции президента выступают за покупку вакцины.

На фронте укр. армии запретили отвечать на обстрелы оккупантов, перемирие продолжается в то время, пока враг занимает новые позиции под носом у наших подразделений. Перемирие, чтобы пророссийские силы побеждали на выборах и взяли как можно больше голосов избирателей. Нар деп Деркач по заявлению спец служб США работает на Кремль, но он даже не взят под стражу. На свободу под 500 тыс. грн выпускают » преподавателя», которая СБУ предъявило подозрение в шпионаже в пользу РФ, тем временем укр воин Антоненко продолжает сидеть в тюрьме без права выхода под залог. Представитель ТКГ Фокин публично заявляет, что на Донбассе он не видит росвойск.

Некие эксперты рассказывают нам, что Зеленский и ко действуют в интересах Украины. Вопрос, Украины какой? В составе РФ, малороссии или нового союзного государства? Бомбардировщики стран НАТО и учения, это не заслуга зеленой власти и тем более подписание меморандума в Лондоне.

Они забыли рассказать, что подписание меморандума состоялось между минобороны Украины и Британии в 2016 году, ещё при правлении Порошенко, а то что подписал Зеленский, это один из пунктов исполнительной части подписанного ранее документа. Деньги из фонда на борьбу с COVID-19 израсходован на строительство дорог и на предвыборную компанию. Заражённых каждый день все больше и больше, больницы переполнены и на каждый аппарат ИВЛ очередь. Медики едва справляются, в киевском госпитале отделение гнойной хирургии отдали под лечение заражённых, инфекционное отделение заполнено. Очереди скорых и громкие заявление медиков. Вместо закупки оборудования и открытия новых отделений, Слуги предлагают закупать вакцину у наших врагов, которые убивают украинцев и оккупируют нашу территорию. Они уверенно идут к своей цели..