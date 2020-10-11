Газ и гранаты. Минск охватили новые протесты, силовики начали жесткие задержания

В воскресенье, 11 октября, в ходе новых протестов в Минске, силовики начали проводить жесткие задержания. Только у стелы «Минск город-герой» задержали полсотни человек.

Кадры разгона опубликовал Telegram-канал «Подъем».

«В Минске жёсткие задержания протестующих. Силовики с дубинками разогнали группу демонстрантов у стелы «Минск город-герой», задержано порядка 50 человек. В других районах участники акции пытаются отойти сразу же после появления силовиков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители применяли против демонстрантов свето-шумовые гранаты и перцовый газ. В то же время представитель МВД эту информацию отрицает, несмотря на наличие пострадавших.