В Минске начались столкновения с протестующими, силовики применяют светошумовые гранаты

В центре Минска начались столкновения с протестующими, силовики начали применять светошумовые гранаты.

Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, передает «Интерфакс».

Как сообщают очевидцы, в результате столкновений несколько человек пострадали. По их словам около стелы «Минск город-герой»митингующие вступили в силовое столкновение с сотрудниками милиции, при этом часть протестующих были задержаны с применением спецсредств.

Сообщается, несколько человек, одетых в гражданскую форму получили ранения. Некоторым из них сотрудники правоохранительных органов и медики оказывают первую помощь.

Кроме того, по данным Белорусской ассоциации журналистов, во время сегодняшних протестов задержали уже более 20 журналистов,

«На данный момент в Минске задержаны 17 журналистов, в Гродно — четыре, в Витебске — двое», — информирует БАЖ в своем Телеграм-канале.

Согласно данным незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна», среди задержанных есть журналисты как российских, так и местных СМИ, в том числе государственных.

Ранее представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подтвердила изданию задержание группы журналистов в Минске, уточнив, что они доставлены в Октябрьское РУВД для проверки документов.

По данным портала tut.by, после проверки документов часть журналистов пока так и не выпустили.

«Разрешили выйти на улицу покурить, тут мы и стоим, дышим воздухом. На вопрос, сколько нас продержат, сотрудник РУВД сказал: «Ждем». Приказа или чего-то другого — не пояснил», — рассказали порталу коллеги.