В Карабахе продолжается война: причем, с подключением пехоты — Бутусов

Битва за Гадрут. Война в Карабахе продолжается несмотря на объявленное перемирие. Азербайджан не останавливается.

Об этом сообщил минувшей ночью в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.

Судя по видео российского пропагандиста Семена Пегова, который снимает со стороны армян, азербайджанская пехота внезапно прошла по горам и с фланга зашла в Гадрут — один из ключевых в оперативном плане населенных пунктов.

Судя по видео Пегова, азербайджанцы закрепились в Гадруте и контролируют часть районного центра, но сил, чтобы их выбить у армян на данном направлении пока нет. В первый раз азербайджанский спецназ либо легкая пехота проявили себя при захвате части горного хребта Муровдаг, а вот сейчас крупными силами они атаковали Гадрут.

Очевидно, президент Ильхам Алиев поспешно заявил о захвате Гадрута. Как минимум за его окраину армянская пехота держится, в городе идёт ближний бой. Но вчера Пегов распространил дезинформацию, что армяне уверенно контролируют Гадрут, что азербайджанцы далеко не смогли приблизиться к городу.

Оказалось, российская пропаганда как обычно врет, что мы прекрасно знаем и по пребыванию Пегова на Донбассе. Сам Пегов заявил сегодня, что в Гадрут прорвалась «диверсионная группа численностью в 200 человек».

Примечательное враньё для наивных: 200 человек — это не группа, это две пехотных роты, и в горах и лесах вокруг Гадрута, где главное тактической единицей являются отделения и входы, это огромная сила, которую при поддержке дронов будет выбить из города очень тяжело.

Впрочем, учитывая характер местности, и то, что армяне ее знают прекрасно и понимают значение посёлка, за него будут держаться. Здесь только дроны не помогут, здесь нужен характер и подготовка. В моральном плане это одно из переломных сражений войны.

Впервые Азербайджан применил современную пехотную тактику для взлома обороны на одном из ключевых направлений. Просачивание пехоты по горам требует хорошего уровня подготовки, организации и управления. Если азербайджанцы таким методом возьмут Гадрут — они пройдут и дальше. Сейчас все решает качество пехоты.

Судя по всему, Алиев принял решение не останавливаться как минимум до полного занятия ключевых на юге Карабаха посёлков Джебраил, Гадрут, Физули.

Падение Гадрута значительно осложнит обстановку армянской армии близ Джебраила и Физули, станет серьезной предпосылкой для их падения.