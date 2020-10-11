Mazda6 лишится дизельного двигателя в Европе

Японская корпорация Mazda собирается в нынешнем месяце убрать из моторной гаммы модели 6 дизельный двигатель.

Таким образом, Mazda6 будет продаваться на европейском рынке исключительно с бензиновым мотором.

Отметим, что из линейки пропадёт собственный дизельный мотор Mazda объёмом 2,2 литра из-за новых стандартов по выбросам в Европе.

Как отмечает представитель японской компании в Великобритании, британцы все ещё могут приобрести модель 6 с дизельным агрегатом из оставшихся запасов до конца нынешнего года.

Несмотря на то, что Mazda6 потеряет 2,2-литровый дизель, в Европе пока можно приобрести дизельную модель данного японского бренда – речь идёт о кроссовере CX-5. При этом неизвестно, как долго такой автомобиль будет доступен.

Интересно, что дизельный мотор Skyactiv-D предложат для Mazda6 2021 модельного года в США, хотя точная дата выхода в настоящее время неизвестна.

Сейчас данная модель представлена на сайте Mazda в категории «Грядущие автомобили».